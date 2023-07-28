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На Харківщині затримали підозрюваного у пограбуванні 15-річної дівчини

На Харківщині затримали підозрюваного у пограбуванні 15-річної дівчини

Повідомлення про злочин надійшло до відділення поліції № 1 Лозівського РВП 25 липня о 21:50 від мешканця міста Первомайський. Як повідомив чоловік, невідомий відібрав телефон у 15-річної дівчини та втік. 

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Працівники поліції розшукали 21-річного порушника. Він зізнався у скоєному. Речовий доказ вилучено.

26 липня чоловіку повідомили про підозру за ч.4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Агентство Телевидения Новости

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