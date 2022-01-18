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На Хмельниччині літаком Ан-2 контрабандисти планували переміщувати через кордон підакцизні товари (ВІДЕО)

На Хмельниччині літаком Ан-2 контрабандисти планували переміщувати через кордон підакцизні товари (ВІДЕО)

За 35 км від держрубежу з Молдовою прикордонники виявили літак пачкарів та причетних до оборудки осіб.

Учора ввечері оперативники Чернівецького загону спільно зі співробітниками територіального управління ДБР з м.д.н.п. Чернівці за силової підтримки спецпризначенців «ДОЗОР» виявили трьох громадян України та одного громадянина Молдови, які з використанням списаного та практично не придатного для польотів літака АН-2 готувалися до контрабанди підакцизних товарів через державний кордон України.

Припинення підготовки до здійснення протиправної діяльності відбулося завдяки своєчасній інформації небайдужих громадян про появу літака на сільськогосподарському полі в безпосередній близькості до населеного пункту Хмельницької області, що на відстані 35 км від україно-молдовського державного кордону.

На місці події також виявили допоміжне для здійснення протиправної діяльності обладнання: засоби GPS навігації, бочки з паливно-мастильними матеріалами, ліхтарі для здійснення освітлення імпровізованої злітної смуги в нічний час тощо.

Представники Нацполіції провели першочергові слідчі заходи, виявлені речі та предмети вилучили, вирішується питання щодо початку кримінального провадження за ст. 281 КК України «Порушення правил повітряних польотів».

Коментує Олександра Рибак, офіцерка Чернівецького прикордонного загону

На Хмельниччині літаком Ан-2 контрабандисти планували переміщувати через кордон підакцизні товари (ВІДЕО)

На Хмельниччині літаком Ан-2 контрабандисти планували переміщувати через кордон підакцизні товари (ВІДЕО)

На Хмельниччині літаком Ан-2 контрабандисти планували переміщувати через кордон підакцизні товари (ВІДЕО)

На Хмельниччині літаком Ан-2 контрабандисти планували переміщувати через кордон підакцизні товари (ВІДЕО)

На Хмельниччині літаком Ан-2 контрабандисти планували переміщувати через кордон підакцизні товари (ВІДЕО)

На Хмельниччині літаком Ан-2 контрабандисти планували переміщувати через кордон підакцизні товари (ВІДЕО)

На Хмельниччині літаком Ан-2 контрабандисти планували переміщувати через кордон підакцизні товари (ВІДЕО)

На Хмельниччині літаком Ан-2 контрабандисти планували переміщувати через кордон підакцизні товари (ВІДЕО)

На Хмельниччині літаком Ан-2 контрабандисти планували переміщувати через кордон підакцизні товари (ВІДЕО)

На Хмельниччині літаком Ан-2 контрабандисти планували переміщувати через кордон підакцизні товари (ВІДЕО)

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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