Криминал
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06.08.2021 17:24
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На ХТЗ задержали харьковчанина, который в лесополосе приставал к школьнице

На ХТЗ задержали харьковчанина, который в лесополосе приставал к школьнице

На ХТЗ полицейские задержали харьковчанина, который пытался совершить развратные действия в отношении девочки-подростка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

5 августа в 18:42 наряд полиции охраны во время патрулирования Индустриального района на проспекте Московском услышал детский крик. Полицейские немедленно побежали на помощь. В лесополосе они заметили маленькую девочку и взрослого мужчину, который стоял рядом. Увидев полицейских, мужчина бросился бежать в сторону местного рынка. 

Через несколько сотен метров беглеца догнали и задержали. Злоумышленником оказался 36-летний харьковчанин. При себе мужчина имел сумку, в которой находилось оружие под патрон типа «Флобера».

"Испуганная 12-летняя девочка рассказала, что шла на автостанцию ​​на встречу с мамой. Вдруг к ней подошел незнакомый человек и предложил деньги за демонстрацию половых органов. Получив отказ, извращенец пригрозил ребенку физической расправой. Девочка начала кричать", - рассказал один из полицейских, участвовавший в задержании злоумышленника.

Полицейские задержали подозреваемого, вызвали следственно-оперативную группу, успокоили ребенка и сообщили о происшествии ее матери.

В отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.

Агентство Телевидения Новости

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