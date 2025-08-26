Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:41
Просмотров: 58

На Житомирщині викрили схему з вирощування і продажу зерна з радіоактивно забруднених земель

На Житомирщині викрили схему з вирощування і продажу зерна з радіоактивно забруднених земель

У Офісі Генпрокурора зазначили, що у 2021 році селищний голова в змові із землевпорядником та керівниками чотирьох підприємств надав у користування останнім 1790 га земель в зоні радіоактивного забруднення.

Ці ділянки використовували для вирощування сільськогоспкультур, їх збирання та продажу, в тому числі на хлібокомбінати.

Завдані збитки державі у 2021 році оцінили у понад 4,9 млн грн

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/66904

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупанти донесли батькам про заборону використання української мови у захоплених школах
Сегодня 10:29    58
СБУ та Нацполіція викрили у Запоріжжі «сімейний підряд» адвокатів, які займалися схемами для ухилянтів
Сегодня 10:29    62
БЕБ - порушення у тендері на суму майже 9 млн грн
Сегодня 10:17    54
На ТОТ Запорізької області для "урочистих заходів" звозили масовку з Волгограда
Сегодня 10:04    85
Джей Ді Венс телефонував Залужному після сварки із Зеленським у Білому домі у лютому. Той відмовився від розмови
Сегодня 09:52    99
The Wall Street Journal про роботу екіпажів стареньких Yak-52, які залучаються для збиття російських дронів
Сегодня 09:40    98
Інформація про нібито вбивство старшого лейтенанта поліції Ігоря Гапенка в Одесі та його причетність до побиття цивільного громадянина не відповідає дійсності
Сегодня 09:29    78
Вето президента Польщі на допомогу українцям може позбавити Україну доступу до Starlink
Сегодня 09:18    89
Збито/подавлено 47 ворожих БПЛА
Сегодня 09:12    94
СБУ викрила у Чернігові агентку фсб, яка готувала новий удар рашистів по північних регіонах України
Сегодня 09:08    92
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 