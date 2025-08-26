На Житомирщині викрили схему з вирощування і продажу зерна з радіоактивно забруднених земель

У Офісі Генпрокурора зазначили, що у 2021 році селищний голова в змові із землевпорядником та керівниками чотирьох підприємств надав у користування останнім 1790 га земель в зоні радіоактивного забруднення.

Ці ділянки використовували для вирощування сільськогоспкультур, їх збирання та продажу, в тому числі на хлібокомбінати.

Завдані збитки державі у 2021 році оцінили у понад 4,9 млн грн

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/66904

