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На Киевщине похитили младенца, введен план-перехват

На Киевщине похитили младенца, введен план-перехват

В поселке Коцюбинское на Киевщине похитили младенца.

«Только что получили информацию о том, что две личности похитили ребенка 2019 года рождения! По городу введен план-перехват», - сообщает паблик "Киев оперативный".

Похитительница под видом волонтера связалась с матерью ребенка по вайберу, ее контакты нашла в группе помощи мамам.

Утром 23 октября она приехала познакомиться, после чего они пошли вместе с ребенком на почту.

Мама доверчиво оставила малыша женщине и зашла на почту, а когда вышла - женщины с малышом на месте не оказалось.

Полиция Киевской области подтвердила эту информацию.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, в регионе введен план-перехват.

Мальчик был одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязаную шапку.

Злоумышленница, похитившая ребенка, приехала на серебристом Daewoo Lanos.

Фото автомобиля также было опубликовано в Фейсбук.

По данным полиции, похитительница имеет черные волосы, в очках, была одета в жилет синего цвета и джинсы.

Полиция просит всех владеющих любой информацией о возможном местонахождении разыскиваемой сообщать по телефону «102».

Агентство Телевидения Новости

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