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На Львівщині чоловік у Viber попереджав про ТЦК — як його покарав суд

На Львівщині чоловік у Viber попереджав про ТЦК — як його покарав суд

У Шептицькому (раніше Червоноград) Львівської області чоловік через месенджер Viber поширював інформацію про дати і місце проведення військовослужбовцями ТЦК заходів з оповіщення. Суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік із весни до осені 2024 року адміністрував групу в месенджері Viber з назвою "Погода у Яворівському районі".

Під виглядом "погодної тематики" у чаті регулярно з’являлися повідомлення про місце та час роботи представників територіальних центрів комплектування. Адміністратор не тільки не видаляв ці публікації, а й особисто поширював частину з них, фактично допомагаючи уникати оповіщення осіб, які підлягали мобілізації.

Розглядаючи справи, суд дійшов висновку, що ці дії створювали перешкоди для законної роботи військових органів і підривали мобілізаційні заходи, що є загрозою для національної безпеки в умовах воєнного стану.

Рішення суду

Як покарання чоловіку призначили п’ять років позбавлення волі, проте звільнили від реального ув’язнення з випробувальним терміном на один рік.

Упродовж цього часу він має співпрацювати з органами пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Також суд ухвалив конфіскувати два мобільні телефони, які використовувалися для адміністрування групи.

Джерело: novyny.live

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