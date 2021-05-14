На Московском проспекте грабители с электрошокером напали на прохожего
В Харькове патрульные задержали двух мужчин, вероятно, причастных к совершению грабежа.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Так, сегодня, 14 мая, утром патрульные получили сообщение о разбое на проспекте Московском. Заявитель сообщил, что двое неизвестных применили к нему предмет, похожий на электрошокер, и завладели его мобильным телефоном. Затем злоумышленники сбежали с места происшествия в неизвестном направлении.
Патрульные немедленно начали поиск предполагаемых преступников и вскоре на улице заметили двух мужчин. Они полностью соответствовали тому описанию, которое дал потерпевший.
В ходе поверхностной проверки инспекторы обнаружили у одного из них предмет, похожий на электрошокер, и мобильный телефон, который, вероятно, принадлежит заявителю.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.
В деле будут разбираться следователи.