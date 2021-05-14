Криминал
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14.05.2021 17:42
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На Московском проспекте грабители с электрошокером напали на прохожего

На Московском проспекте грабители с электрошокером напали на прохожего

В Харькове патрульные задержали двух мужчин, вероятно, причастных к совершению грабежа.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Так, сегодня, 14 мая, утром патрульные получили сообщение о разбое на проспекте Московском. Заявитель сообщил, что двое неизвестных применили к нему предмет, похожий на электрошокер, и завладели его мобильным телефоном. Затем злоумышленники сбежали с места происшествия в неизвестном направлении.

Патрульные немедленно начали поиск предполагаемых преступников и вскоре на улице заметили двух мужчин. Они полностью соответствовали тому описанию, которое дал потерпевший.

В ходе поверхностной проверки инспекторы обнаружили у одного из них предмет, похожий на электрошокер, и мобильный телефон, который, вероятно, принадлежит заявителю.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

В деле будут разбираться следователи.

Агентство Телевидения Новости

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