На Новоселовке из автомобиля украли телефон: подозреваемых задержали

Злоумышленников, вероятно, причастных к краже телефона, обнаружили патрульные на одной из улиц Харькова.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, утром 24 июня полицейским поступило сообщение о краже из автомобиля.

По предварительной информации, неизвестные похитили мобильный телефон.

Патрульные выяснили, как выглядели вероятные злоумышленники, и начали поиски.

На улице Академика Богомольца полицейские увидели двух мужчин, которые подходили по ориентировке. Их остановили. У одного из мужчин полицейские обнаружили похищенный телефон.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Агентство Телевидения Новости