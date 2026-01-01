На Рівненщині патрульні оштрафували п’яного Санту

У Рівному під час комендантської години патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz, що рухався об’їзною дорогою. За кермом перебував нетверезий чоловік у костюмі Санта Клауса.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Огляд водія за допомогою алкотестера показав 2,25 проміле.

«На цьому мандрівка Санти завершилася: на керманича склали відповідні матеріали, а оленів (автівку) евакуювали на арештмайданчик», – написав Білошицький.

Загалом за новорічну ніч поліцейські склали 135 адміністративних протоколів за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости