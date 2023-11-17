Кримінал
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На Ізюмщині викрили чергову поплічницю окупантів

На Ізюмщині викрили чергову поплічницю окупантів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 45-річній жінці за фактом колабораційної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що староста Піско-Радьківського старостинського округу добровільно пішла на співпрацю з ворогом, повідомляє прокуратура Харківській області.

Під час окупації російськими військовими села Піски-Радьківські вона добровільно обійняла посаду «помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области».

Колаборантка брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, наймала на роботу працівників, збирала та формувала списки місцевих мешканців, які передавала «новій владі».

Жінка переховується від українського правосуддя на території рф.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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