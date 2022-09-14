На звільнених територіях Харківщини починають працювати мобільні слідчо-прокурорські групи

До початку контрнаступу ЗСУ, тобто до минулої п`ятниці, 34 % території Харківської області було окуповано. Понад півроку територія регіону була під окупацією.

Андрій Костін, Генеральний прокурор: «Зараз, коли українські військові з початку вересня звільнили 6000 квадратних кілометрів української землі на сході і півдні, на тлі радості від самого факту, перед нами постає жахлива картина того, що робили окупанти, зокрема, на Харківщині. Фактично зараз такі міста, як Балаклія, Ізюм стають в один ряд з Бучею, Бородянкою, Ірпенем. Тими містами, де вже були зафіксовані і нами розслідуються численні воєнні злочини та злочини проти основ нацбезпеки. Тож, для підвищення ефективності розслідування, за моєю ініціативою, були створені мобільні слідчо-прокурорські групи. Поєднання фахівців різного напряму, їхні скоординовані дії дозволять більш якісно розслідувати воєнні та інші міжнародні злочини».

На Харківщини працюватимуть 23 такі мобільні слідчо-прокурорські групи. До складу увійдуть працівники прокуратури, СБУ, Національної поліції, вибухотехніки та інші експерти. Вони проводитимуть огляди зруйнованих об`єктів цивільної інфраструктури та займатимуться фактами вбивств місцевих мешканців.

Фото: село Гракове, Харківська область

Окрім цього утворені 5 так званих «тематичних груп». Їхнє завдання займатися виключно фактами катувань місцевих мешканців, а також пошуком розташування штабів чи командних пунктів російських військових на звільнених територіях.

Олександр Фільчаков, керівник Харківської обласної прокуратури: «З 9 по 11 вересня ми вже виявили шість тіл (жертв) в населених пунктах Гракове і Залізничне Чугуївського району. Людей вбили військовослужбовці Російської Федерації. Після цього тіла були захоронені місцевими мешканцями. Виявлено сліди катувань. Крім того працівники Ізюмської окружної прокуратури разом зі слідчими органів поліції виявили факт захоронення місцевих мешканців, вбитих військовослужбовцями Російської Федерації, в місті Балаклія».

Важливо завершити основну частину зі збору доказів до настання холодів, каже Олександр Фільчаков.

Фото: село Залізничне, Харківська область

Також мобільними групами буде врахований попередній досвід роботи, яка проводилася навесні на Київщині та Чернігівщині, каже Юрій Бєлоусов, начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора. Це дозволить уникнути «дублювання», яке мале місце навесні.

Юрій Бєлоусов: «Наприклад, по одному і тому ж факту одночасно здійснювалися кілька розслідувань різними правоохоронними структурами. Траплялись випадки не дуже ефективної координації між слідчими і прокурорами, коли вони не обмінювалися інформацією, що шкодило розслідуванню. Зараз ми обрали іншу тактику. Є певна територіальна громада. Реєструється кримінальне провадження, і група працює по всій цій громаді, збираючи всі наявні докази воєнних злочинів, які відбулися на цій території. Ніхто інший туди не заходить. Вони самі повністю несуть відповідальність за свої дії».

На прикладі Харківщини Офіс Генерального прокурора прагне відпрацювати універсальний алгоритм, який можна буде використовувати після звільнення Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей.

Андрій Костін: «Нам важливо не втратити жоден доказ, адже для відновлення справедливості та притягнення винних у національних та міжнародних судах кожна справа – важлива».

Агентство Телевидения Новости