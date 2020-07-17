НАБУ объявило о подозрении главе Окружного админсуда Киева Вовку

Сегодня, 17 июля, НАБУ предъявило подозрение главе Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Об этом написал на своей странице в Facebook редактор в Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Их не задержали на месте, поскольку они являются спецсубъектами, но такое решение может принят Антикоррупционный суд. По словам Бутусова, сейчас в Окружном админсуде и в судебной администрации идут обыски.

«Им вменяется создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019-м году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает как он собирается давить с помощь судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения. НАБУ сносит руководство окружного административного суда, который является ключевым звеном для давления на государственную власть, отмену и приостановку кадровых решений. Это весьма знаковое политическое событие, будем внимательно следить за развитием этой ситуации», - пишет журналист.

Отметим, что поскольку Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сейчас в отпуске, подозрение подписал замгенпрокурора Андрей Любович.

Агентство Телевидения Новости