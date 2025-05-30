Нацполіція викрила зловмисника, який заробляв на послугах ТСЦ

У Харкові підозру вручили 48-річному ділку, який за гроші обіцяв допомогти отримати водійські посвідчення категорії «С» через вплив на працівників ТСЦ. Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У межах кримінального провадження оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно з слідчими ГУНП у Харківській області задокументували протиправну діяльність так званого «бігунка» з Харкова.

Встановлено, що 48-річний чоловік за неправомірну вигоду обіцяв допомогти жінці отримати посвідчення водія категорії «С». Він запевняв, що може вплинути на посадових осіб територіальних підрозділів ТСЦ у регіоні для отримання прохідної оцінки під час практичного іспиту з водіння авто.

Під час санкціонованих обшуків у ділка виявили та вилучили грошові кошти, медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, штампи, чорнові записи та мобільні телефони.

Слідчі поліції вже повідомили «бігунку» про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За спробу нажитися на послугах сервісних центрів МВС йому загрожує до п’яти років ув'язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Джерело: https://dvb.npu.gov.ua

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