Надсилала представникам рф дані про розташування українських військових та тероборони: судитимуть харків’янку

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 41-річної харків‘янки за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 серпня обвинувачена зробила знімок екрану з додатку, на якому було зображення місцерозташування одного з підприємств Індустріального району м. Харкова. Вона обробила зображення, вказавши на ньому місця розташування ЗСУ та територіальної оборони. Після цього жінка надіслала інформацію представникам держави-агресора.

Правоохоронцями було викрито харків’янку та повідомлено про підозру.

Наразі обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Агентство Телевидения Новости