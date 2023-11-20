Накопав піску на 300 тис. грн: харків’янину загрожує три роки тюрми

У вересні 2023 року 25-річний харків’янин, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, здійснив видобуток кварцевого піску на земельній ділянці, розташованій на території ДП «Ліси України» філії «Жовтневе лісове господарство».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Маса незаконно видобутого піску складає близько 45 тонн. Державі завдано збитків на суму понад 300 тис. грн.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі (ч. 2 ст. 240 КК України)

Обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости