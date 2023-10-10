Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:35
Просмотров: 134

Накрав на понад 650 тисяч гривень ювелірних виробів і отримав судовий вирок: рецидивіст відбуватиме строк за ґратами

Накрав на понад 650 тисяч гривень ювелірних виробів і отримав судовий вирок: рецидивіст відбуватиме строк за ґратами

За даними прокуратури, чоловік, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, знову порушив закон. У липні 2020 року, вночі, зловмисник проник у приміщення ломбарду, розташованого в смт Нова Водолага, та викрав із сейфу золоті та срібні вироби, які в ньому зберігалися: каблучки, ланцюжки, браслети, сережки тощо, а також готівкові кошти.

Вартість викраденого складає понад 650 тис. грн., повідомили в прокуратурі Харківської області.

Викрадені ювелірні вироби зловмисник перепродавав іншим особам.

У судовому засіданні обвинувачений визнав вину не повністю і пояснив, що покази під час досудового слідства нібито давав під тиском.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним чоловіка у крадіжці, вчиненій повторно, поєднаній з проникненням у приміщення, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний вирок виніс Нововодолазький районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 