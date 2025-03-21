Наловили риби риби на пів мільйона гривень: на Харківщині викрито двох браконьєрів

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що двоє мешканців Лозівського району вирішили зайнятися незаконним рибним добувним промислом на території Краснопавлівського водосховища, розташованого за межами села Садове.

Так, 37-річний і 53-річний чоловіки за допомогою рибальських сіток, які є забороненим знаряддям для вилову риби, виловили риби майже на пів мільйона гривень, завдавши шкоди довкіллю на вказану суму.

Агентство Телевидения Новости