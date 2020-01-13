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Нападение на журналистов в Харьковской области: делом занялась полиция

Нападение на журналистов в Харьковской области: делом занялась полиция

Ранее сообщалось о нападении на съемочную группу одной из местных телерадиокомпаний на коммунальном полигоне в Лозовском районе Харьковщины.

Информация об инциденте внесена в Единый реестр учета Лозовского отдела полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 13 января в 11:16 в Лозовской отдел полиции поступило сообщение от корреспондента средства массовой информации. Девушка рассказала, что с оператором снимала видеосюжет о полигоне промышленных отходов в селе Смирновка Лозовского района. 

Во время съемки 59-летний заведующий производством попросил группу покинуть территорию полигона и мешал проведению съемок. Возник конфликт, в результате которого мужчина повредил штатив от видеокамеры.

Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Агентство Телевидения Новости

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