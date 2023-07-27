Неякісний ремонт на 18 мільйонів гривень: СБУ викрила посадовця харківської служби автодоріг

Співробітники СБУ викрили посадовця Служби автомобільних доріг Харківської області, внаслідок службової недбалості якого державі завдано істотної матеріальної шкоди.

За даними слідства, провідний інженер відділу якості, технічного контролю та експлуатаційного утримання автомобільних доріг не перевірив належним чином якість проведеного ремонту автодороги державного значення, що з’єднує Лозову, Близнюки, Барвінкове і Велику Комишуваху на Харківщині, повідомляє речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено, що в результаті ремонту якість асфальтобетону на цій дорозі не відповідала будівельним нормам, а фактична товщина вирівнювального покриття була меншою, ніж вказано у документах.

Це призвело до безпідставного перерахування Службою автомобільних доріг Харківської області державних коштів комерційній фірмі-підряднику.

До того ж неякісно проведений ремонт цієї дороги у минулому році призвів до необхідності проведення нових відновлювальних робіт вже у березні цього року.

Внаслідок неналежного виконання інженером своїх службових обов’язків державі було завдано збитків на суму майже 18 млн гривень, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Досудове розслідування проводить СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости