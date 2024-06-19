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Нелегальне онлайн-казино під час війни: у Полтаві судитимуть членів злочинної групи

Нелегальне онлайн-казино під час війни: у Полтаві судитимуть членів злочинної групи

Кіберполіцейські та детективи Бюро економічної безпеки під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора припинили діяльність підпільного онлайн-казино. Обвинувальний акт стосовно п’ятьох членів угрупування направлено до суду.

Правоохоронці у лютому цього року встановили, що організатор «бізнесу» продумав злочинну схему та залучив до протиправної діяльності знайомого з навичками програмування. Останній створив сайт для проведення азартних ігор онлайн. Чоловіки рекламували послуги онлайн-казино у соціальних мережах.

Фігуранти організували цілодобовий колцентр для приймання платежів від гравців, спілкування з ними у месенджерах, формування індивідуального посилання на гру та виплати виграшу. До роботи операторами залучили ще трьох знайомих.

Для конспірації учасники угрупування використовували карткові рахунки третіх осіб, так званих дропів.

Правоохоронці припинили роботу онлайн-казино та провели обшуки у приміщеннях фігурантів на території Києва та Полтави.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Стосовно п’ятьох членів організованої групи до Октябрського районного суду міста Полтави направлено обвинувальний акт за ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального Кодексу України.

Джерело: internetua.com

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