Неправдиві показання – до суду направлено справу стосовно свідка

САП та НАБУ направлено до Печерського районного суду міста Києва справу за обвинуваченням свідка у наданні неправдивих показань Вищому антикорупційному суду та Вищій раді правосуддя у справі про одержання суддею неправомірної вигоди.

Його дії кваліфіковано за ч. 1 та ч. 2 ст. 384 КК України.

Під час досудового розслідування стосовно судді цей свідок неодноразово надавав викривальні показання про обставини одержання суддею неправомірної вигоди. Однак, вже під час судового провадження свідок кардинально змінив свою позицію на користь обвинуваченої, надавши неправдиві показання.

Крім того, під час розгляду ВРП дисциплінарної справи щодо цієї ж судді свідок також надав неправдиві показання про суть розмови з нею поза межами судового засідання.

В ході слідства, розпочатого прокурором, детективами НАБУ здобуто докази про мотиви надання свідком неправдивих показань – одержання грошових коштів від осіб, які діяли в інтересах обвинуваченої. Наприклад, у ході однієї розмови з такою особою свідок прямо запитав: «які преференції?», на що отримав відповідь: «п’ятдесят тисяч доларів … та робота у Харкові, у тебе буде п’ятдесят тисяч доларів, ти чуєш мене? Тобі за те, що ти це зробиш, дадуть п’ятдесят тисяч доларів. І дадуть роботу. Ти зароблятимеш гроші, існуватимеш, у тебе буде жировий запас грошовий…». Одночасно свідку було запропоновано охорону та вжиття заходів конспірації одразу після надання неправдивих показань: «після суду зайшов на суд – відкричався. Вийшов, тебе посадили у машину люди, які охороняють. У тебе охорона буде, і поїхав. І там на місяць – два десь загубишся. Ну там, загубишся це умовно, десь житимеш. Найкраще у Харкові. Там є команда людей, які й тему даватимуть, і прикриють. Щоб за місяць – два заспокояться і НАБУшники та решта. Щоб вони його перестали шукати. Ось і все».

У своїй діяльності прокурори іноді зіштовхуються з ситуаціями, коли свідки з метою спростування висунутого обвинувачення змінюють свої показання на користь обвинувачених. Наголошуємо, що кожному такому випадку надаватиметься всебічна, повна та об’єктивна оцінка, а у разі виявлення складу злочину – винні особи притягуватимуться до передбаченої кримінальним законом відповідальності.

Що стосується судді, у справі якої свідок надав неправдиві показання, то її засуджено до 5 років позбавлення волі. Наразі вирок оскаржується в апеляційному порядку.

