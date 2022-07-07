Незаконне виготовлення та збут тютюнових виробів: на Харківщині викрито групу осіб

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно групи осіб за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України).

Слідством встановлено, що на території приватного домоволодіння у м. Харкові групою осіб з трьох чоловіків організовано незаконне виготовлення тютюнових виробів – цигарок без марок акцизного податку, реалізація яких в подальшому здійснювалась на території ринків.

6 липня 2022 року під час проведених обшуків виявлено та вилучено обладнання для незаконного виготовлення цигарок та їх пакування, сировину для виготовлення (понад 20 мішків тютюну та інше), понад 30 000 пачок незаконно виготовлених цигарок, автомобіль, на якому незаконно транспортувались незаконно виготовлені тютюнові вироби, а також грошові кошти, здобуті від незаконної реалізації вказаних підакцизних товарів.

Санкція статті за вчинення вказаного злочину передбачає позбавлення волі строком до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та знарядь їх виробництва.

Досудове розслідування проводить СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости