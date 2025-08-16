Кримінал
Норвезька поліційна служба безпеки повідомила, що проросійські хакери були причетні до саботажу на дамбі в Норвегії

7 квітня 2025 року вони дистанційно відкрили шлюз на 4 години, що тимчасово порушило потік води.

● Після кібератаки в Telegram з’явилося відео з контрольної панелі дамби з маркуванням проросійської групи. Тим самим росіяни фактично взяли на себе відповідальність за інцидент.

● У норвезькому відомстві наголосили, що росія та її проксі дедалі агресивніше застосовують гібридні атаки, тому потрібно бути готовими до можливих нових інцидентів.

Це вже системна політика рф щодо дестабілізації європейських держав – кремль намагається сіяти страх і хаос. Правоохоронці інших країн Європи також повідомляють (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13991) про зростаючу активність проросійських хакерських груп, спрямовану на саботаж і втручання у внутрішні справи.

Хоч російська пропаганда й намагається заперечити причетність кремля до подібних інцидентів, але світ усвідомлює реальну загрозу від рф та активно працює над протидією їй.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15298

