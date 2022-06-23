Обікрали харківський супермаркет на 800 тис. гривень: судитимуть двох чоловіків

Досудовим розслідуванням встановлено, що вночі 26 березня 2022 року близько 23 години 24-річний раніше судимий чоловік спільно зі своїм 19-річним знайомим проникли до харківського супермаркету. Звідти мародери викрали майно та грошові кошти товариства на суму майже 800 тис. гривень.

Наразі чоловіки перебувають під вартою.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом крадіжки в особливо великих розмірах, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 185 КК України).

Обвинувальний акт направлено до Ленінського районного суду м. Полтави.

Агентство Телевидения Новости