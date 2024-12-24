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Облив жінку бензином та підпалив: на Харківщині затримали чоловіка

Облив жінку бензином та підпалив: на Харківщині затримали чоловіка

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка, який облив жінку бензином та підпалив.

23 грудня о 10:04 зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що в селі Башилівка Лозівського району горить будинок. Працівниками ДСНС пожежу було ліквідовано. Від пожежі постраждала 46-річна жінка.

Встановлено, що 52-річний чоловік разом зі своєю співмешканкою вживали алкогольні напої. Будучи напідпитку, між зловмисником та жінкою виникла сварка на побутовому ґрунті.

Чоловік схопив пляшку з бензином, що стояла на підлозі, та вилив на жінку. На постраждалій зайнявся одяг. Потерпілу госпіталізували до лікувального закладу у тяжкому стані.

Поліцейські затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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