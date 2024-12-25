Щедрик від CCO
Щедрик - мистецтво, що стало зброєю!
"Щедрик" – це не просто частина української культури, яка пережила важкі часи й спроби знищити її. Це справжній всесвітній символ Різдва, який несе радість, надію та святковий дух.
Ця дивовижна пісня пройшла складний шлях, щоб стати магією зимових свят і нагадуванням про важливість світу та гармонії в кожному домі. Водночас, сьогодні тисячі наших захисників і захисниць продовжують боротися в тяжких умовах далеко від своєї родини, захищаючи наші мрії, свободу та культуру, яку ми так цінуємо.
Ми чекаємо кожного, хто хоче долучитися до цієї боротьби на своєму фронті — чи то зі зброєю в руках, чи добрим словом, чи підтримкою - які наближають нас до перемоги.
"Щедрик" об'єднує нас у любові та світлі незалежно від кордонів та відстаней. Нехай це буде символом того, що ми сильні разом.
З Різдвом! Хай у кожному серці буде тепло, надія і віра в краще майбутнє.
Не дозволь пісні стати тишею...
Композитор:
Микола Леонтович
Аранжування:
Філіп Спарк,
Роланд Орбан
Диригент:
Володимир Сидорченко
У виконанні:
Духового оркестру Київської міської академії музики імені Р.М. Глієра
Проєкт реалізовано спільно:
5 центр рекрутингу ССО та Bachysh agency
Джерело: youtube.com
Відео: @recsof