Щедрик від CCO

Щедрик - мистецтво, що стало зброєю!

"Щедрик" – це не просто частина української культури, яка пережила важкі часи й спроби знищити її. Це справжній всесвітній символ Різдва, який несе радість, надію та святковий дух.

Ця дивовижна пісня пройшла складний шлях, щоб стати магією зимових свят і нагадуванням про важливість світу та гармонії в кожному домі. Водночас, сьогодні тисячі наших захисників і захисниць продовжують боротися в тяжких умовах далеко від своєї родини, захищаючи наші мрії, свободу та культуру, яку ми так цінуємо.

Ми чекаємо кожного, хто хоче долучитися до цієї боротьби на своєму фронті — чи то зі зброєю в руках, чи добрим словом, чи підтримкою - які наближають нас до перемоги.

"Щедрик" об'єднує нас у любові та світлі незалежно від кордонів та відстаней. Нехай це буде символом того, що ми сильні разом.

З Різдвом! Хай у кожному серці буде тепло, надія і віра в краще майбутнє.

Не дозволь пісні стати тишею...

Композитор:

Микола Леонтович

Аранжування:

Філіп Спарк,

Роланд Орбан

Диригент:

Володимир Сидорченко

У виконанні:

Духового оркестру Київської міської академії музики імені Р.М. Глієра

Проєкт реалізовано спільно:

5 центр рекрутингу ССО та Bachysh agency

Джерело: youtube.com

Відео: @recsof

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