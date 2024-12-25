Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:12
Просмотров: 31

Щедрик від CCO

Щедрик від CCO

Щедрик - мистецтво, що стало зброєю!

"Щедрик" – це не просто частина української культури, яка пережила важкі часи й спроби знищити її. Це справжній всесвітній символ Різдва, який несе радість, надію та святковий дух.

Ця дивовижна пісня пройшла складний шлях, щоб стати магією зимових свят і нагадуванням про важливість світу та гармонії в кожному домі. Водночас, сьогодні тисячі наших захисників і захисниць продовжують боротися в тяжких умовах далеко від своєї родини, захищаючи наші мрії, свободу та культуру, яку ми так цінуємо.

Ми чекаємо кожного, хто хоче долучитися до цієї боротьби на своєму фронті — чи то зі зброєю в руках, чи добрим словом, чи підтримкою - які наближають нас до перемоги.

"Щедрик" об'єднує нас у любові та світлі незалежно від кордонів та відстаней. Нехай це буде символом того, що ми сильні разом.

З Різдвом! Хай у кожному серці буде тепло, надія і віра в краще майбутнє.

Не дозволь пісні стати тишею...

Композитор:

Микола Леонтович

Аранжування:

Філіп Спарк,

Роланд Орбан

Диригент:

Володимир Сидорченко

У виконанні:

Духового оркестру Київської міської академії музики імені Р.М. Глієра

Проєкт реалізовано спільно:

5 центр рекрутингу ССО та Bachysh agency

Джерело: youtube.com

Відео: @recsof

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Христос народився!, cлавімо його!
Сегодня 06:10    36
Новини
Сегодня 06:00    47
Оперативна інформація станом на 16.00 24.12.2024 щодо російського вторгнення
24.12.2024 16:28    126
Республіканці готують перевірку допомоги Україні
24.12.2024 10:43    160
"Орєшнику" мінімум сім років
24.12.2024 10:30    190
Матеріал The Guardian про перекидання бійців ППО в піхоту не відповідає дійсності
24.12.2024 09:52    142
Німеччина передала Україні черговий масштабний пакет військової допомоги
24.12.2024 09:40    133
СБУ та Нацполіція затримали ще 3-х поплічників російських спецслужб, які займалися підпалами на Київщині та Івано-Франківщині
24.12.2024 09:28    145
Що відомо про бойовий модуль Wolly для Сил оборони України
24.12.2024 09:16    169
Два лицарі взяли пʼятьох окупантів в полон
24.12.2024 09:05    175
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 