Фейк: «уряд України «через голову» Зеленського може піти на переговори з росією»

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Брехня: український уряд здатний піти «в обхід» Зеленського для укладення миру з росією, адже, у першу чергу, уряд підкорюється волі народу, а не президенту. Ці нісенітниці депутатки держдуми світлани журової поширюють прокремлівські смітярки.

Правда: спроба знайти «заміну» президенту України Зеленському в якості повноцінного учасника переговорного процесу вже давно є ідеєю-фікс в рф.

Той же путін регулярно пропонує на цю роль спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Але кремлівському диктатору не пощастило й з ним, про що відомо ще з травня.

До того ж російський диктатор на нещодавній «прямій лінії» пояснив інший (на його погляд) «правовий» аспект: через те, що президент України «нелегітимний» – уся виконавча гілка влади також «нелегітимна».

Тобто, уряд на чолі з Денисом Шмигалем – «нелегітимний». То ж про яку «здатність уряду України домовлятись з рф» каже журова?

Отже, бажання хоч з кимось «домовитись»: Верховною Радою, урядом, «російськими друзями в Україні», ЗСУ, – у москві давнє, цілком зрозуміле, але абсолютно не товаришує з логікою.

Джерело: https://t.me/spravdi/43804

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