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Головне про масований удар сьогодні. Що відомо про наслідки?

Головне про масований удар сьогодні. Що відомо про наслідки?

Близько 5 ранку відбулися пуски з бортів Ту-95. Загалом Україну атакували ракети Х-59, «Калібри», балістика та БпЛА.

▪️росіяни масовано атакували енергетику, – Галущенко;

▪️По областях почалися відключення світла;

▪️Харківщина. Понад 10 ударів по облцентру, спалахнуло кілька пожеж. Є постраждалі;

▪️Дніпропетровщина. Попередньо, пишуть про прильоти в облцентрі;

▪️Івано-Франківщина. Серія вибухів у Бурштині, де розташована Бурштинська ТЕС;

▪️Кременчук на Полтавщині був під потужною атакою, багато вибухів.

Вся авіагрупа у складі 7х Ту-95мс по одному почали здійснювати посадку на аеродром «Оленья»

Джерело: https://t.me/c/1199360700/104235

Новости портала «Весь Харьков»

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