Головне про масований удар сьогодні. Що відомо про наслідки?
Близько 5 ранку відбулися пуски з бортів Ту-95. Загалом Україну атакували ракети Х-59, «Калібри», балістика та БпЛА.
▪️росіяни масовано атакували енергетику, – Галущенко;
▪️По областях почалися відключення світла;
▪️Харківщина. Понад 10 ударів по облцентру, спалахнуло кілька пожеж. Є постраждалі;
▪️Дніпропетровщина. Попередньо, пишуть про прильоти в облцентрі;
▪️Івано-Франківщина. Серія вибухів у Бурштині, де розташована Бурштинська ТЕС;
▪️Кременчук на Полтавщині був під потужною атакою, багато вибухів.
Вся авіагрупа у складі 7х Ту-95мс по одному почали здійснювати посадку на аеродром «Оленья»
Джерело: https://t.me/c/1199360700/104235