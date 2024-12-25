Повітряні сили ЗСУ зафіксували перетин румунського кордону російськими ракетами

У Румунії заявили, що в їхньому повітряному просторі ніяких ракет не було

«Румунська військова влада була проінформована українською про те, що близько 7:30 ранку російська ракета, яка з Чернівецької області, пролетіла через повітряний простір Молдови та протягом приблизно двох хвилин також через повітряний простір Румунії, перебуває на околицях міста Дарабані.

За даними моніторингу систем повітряного спостереження та даних, наданих НАТО, перетин повітряного простору Румунії не було підтверджено», — йдеться в повідомленні Міністерстві національної оборони Румунії.

Але президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що російська ракета порушила повітряний простір Молдови.

Джерело: https://t.me/znua_live/182895

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