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Мілітарна ялинка України
З нагоди Різдва підготували інфографіку з резюме західної допомоги Україні. І показали її по-різдвяному, у вигляді ялинки.
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4333
З нагоди Різдва підготували інфографіку з резюме західної допомоги Україні. І показали її по-різдвяному, у вигляді ялинки.
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4333
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