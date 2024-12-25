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Мілітарна ялинка України

Мілітарна ялинка України

З нагоди Різдва підготували інфографіку з резюме західної допомоги Україні. І показали її по-різдвяному, у вигляді ялинки.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4333

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