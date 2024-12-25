Окупанти вештались і були знищені — чергові епізоди вдалого FPV-полювання воєнних розвідників

Оператори дронів-камікадзе підрозділу Paragon Company у складі “спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України знищують російських загарбників на фронті.

На відео — епізоди успішних уражень особового складу окупаційної армії росії, укріплених позицій ворога та його транспортних засобів на фронті у Харківській області та на українському півдні.

Боротьба триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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