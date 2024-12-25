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Окупанти вештались і були знищені — чергові епізоди вдалого FPV-полювання воєнних розвідників
Оператори дронів-камікадзе підрозділу Paragon Company у складі “спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України знищують російських загарбників на фронті.
На відео — епізоди успішних уражень особового складу окупаційної армії росії, укріплених позицій ворога та його транспортних засобів на фронті у Харківській області та на українському півдні.
Боротьба триває!
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua