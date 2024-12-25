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Вывезенный в россию из детдома 18-летний парень наложил на себя руки в приемной семье

Вывезенный в россию из детдома 18-летний парень наложил на себя руки в приемной семье

Вывезенный в россию из детдома в Херсонской области 18-летний парень наложил на себя руки в приемной семье в Краснодарском крае Александр вместе с младшей сестрой Кристиной жил в доме семейного типа в деревне Токаревка Херсонской области. Во время оккупации руководительница заведения стала сотрудничать с россиянами. А после освобождения земель уехала в россию, забрав с собой детей.

Из свидетельства о смерти Александра в январе 2024 года известно, что он жил в станице Ахтанизовского Краснодарского края в приемной семье. Парень повесился в нескольких километрах от нового дома. Предсмертной записки он не оставил, а рядом был разобран телефон, с которого были стерты все данные.

Причины самоубийства приемная семья Александра не знает. А родная мать Александра рассказала, что сын обещал приехать к ней. Другие дети, жившие с Александром в Херсонской области, подтвердили, что он хотел вернуться в Украину, но новые российские опекуны забрали у него паспорт.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/47673

Новости портала «Весь Харьков»

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