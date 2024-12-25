● Українські воїни поставили ялинку в Суджі

● Вітання Проводу Організації українських націоналістів з Різдвом Христовим. 1942 р.

● російські вбивці в Святвечір вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою, — очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок.

● Британські війська можуть бути розгорнуті на заході України для навчання солдатів, — The Times.

● Українська музика пролунала у Кельнському соборі напередодні Різдва. Львівський хор виконав "Щедрик", "Молитву за Україну" та інші відомі твори українських композиторів.

● Байден рассматривает возможность введения новых санкций против российского энергосектора в последние недели своего пребывания на посту, сообщила газета The Washington Post

● російську та білоруську виключать з переліку мов, які підлягають захисту в Україні, - Тарас Мельничук. Представник уряду у Верховній Раді повідомив, що в Україні мають намір замінити поняття "мови меншин" на "міноритарні мови".

● Цифра дня: всего за 2023 и 2024 год запущено 1511 ракет типа Х-101/55/555

● Президент Молдовы Майя Санду вступила в должность главы государства в рамках второго срока

● Україна отримала $1 мільярд від Японії та Великої Британії, — Шмигаль. Кошти спрямують на підтримку економіки та фінансування ключових витрат у соціальній та гуманітарній сферах.

● Командувач сил оборони Естонії заявив, що у разі заморозки війни в Україні росія виглядатиме переможцем в очах світу

● Сын Трампа опубликовал картинку: Трамп на Амазоне покупает Канаду, Гренландию и Панамский канал. «Товары» положены в корзину. Цены не указаны.

● Министерство обороны США заключило контракт с Williams International на $253 млн для увеличения производства двигателей для ракет Harpoon, JASSM, LRASM и Tomahawk.

● Правительство Италии одобрило декрет о продлении оказания помощи Украине, в том числе военной, еще на год, до 31 декабря 2025 года.

● Студенти оголосили бойкот адміністрації Інституту журналістики КНУ через скандал з професором Микитою Василенком. Напередодні у соцмережах з'явилося відео, на якому Василенко висловився про «іноземних миротворців», які нібито можуть покращити демографію України. На його думку, вони зацікавлять «тисячі голодних українських жінок». Таку заяву професор зробив на проросійському YouTube-каналі, колишнього ведучого забороненого каналу Newsone.

------------

● Суданці збили літак ВКС рф, — ЗМІ. Попередньо постріл зробили з радянського ЗРК «Стріла-2».

● «Неблагодарные, они как бесы. Они ни за что не благодарят». Протоиерей Андрей Ткачев во время проповеди раскритиковал низкую посещаемость храмов РПЦ, заявив: «Один пришел, а девять где?». По его словам, люди, игнорирующие церковь, проявляют неблагодарность за ежедневные блага. «Неблагодарные, они как бесы. Они ни за что не благодарят», — подчеркнул священник.

● В россии требуют запретить звонки через мессенджеры, потому что ими пользуются мошенники. Инициативу уже активно обсуждают Минцифры и Роскомнадзор.

● Так выглядит карта доступности YouTube в россии. Хитрый план по заселению Якутии раскрыт.

● Никаких подвижек к открытости к переговорам со стороны Украины нет, россия идет вперед в ходе "СВО", заявил Песков

● В Минфине отказались от идеи льготной ипотеки для участников СВО. Ведомство не поддержало возможность оформлять военнослужащим такую ипотеку со ставкой 2% годовых, пишет РИА Новости.

● Пробы морской воды, взятые на пляжах Анапы после крушения танкеров с нефтепродуктами, показали соответствие санитарным нормам, сообщили в Роспотребнадзоре. Потом это заявление опровергли.

● В Черном море погибли больше 1 % дельфинов-азовок, обитающих у побережья Краснодарского края

● В Уфе маньяк-расчленитель вышел на свободу. Анвар Масалимов, первый серийный убийца в россии, которому заменили смертную казнь на пожизненное. Масалимов провёл за решёткой 37 лет.

● Кадыров стал почётным журналистом. Главе Чечни на прошлой неделе вручили премию «Золотое перо» памяти его отца Ахмата Кадырова — за «всемерную поддержку журналистского сообщества». Других журналистов для вас нет.

● Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу «об оправдании терроризма»

● Депутат госдуры Татьяна Буцкая рассказала, что грудное вскармливание улучшает грудь женщины. И предложила разрешить заключать браки прямо в роддомах. Потому что если кормить ребёнка грудью – то в будущем можно сэкономить на репетиторах.

Новости портала «Весь Харьков»