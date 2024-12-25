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російські загарбники продовжують культуроцид української спадщини

російські загарбники продовжують культуроцид української спадщини

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

22 грудня т.в.о. губернатора курської області хінштейн написав, що «нацистський режим намагається знищувати не тільки мирних жителів, а й нашу історичну, духовну пам’ять. Унаслідок ракетних ударів по рильську різного ступеня пошкоджень зазнало 17 об’єктів культурної спадщини…».

Справжні обставини, за яких церкви та «об’єкти культурної спадщини» зазнали пошкоджень, ще треба з'ясувати – наразі йдеться про бездоказові звинувачення на адресу ЗСУ.

А от реальні масштаби руйнувань української культурної спадщини окупантам добре відомі й надійно доведені. Загальна чисельність пошкоджених пам’яток в різних українських регіонах зросла на 43 одиниці й наразі складає 1222 об’єкти.

Останній кричущий випадок – Миколаївський костел у Києві, який постраждав внаслідок ракетного обстрілу росіян 20 грудня.

Джерело: https://t.me/spravdi/43807

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