Збито 113 повітряних цілей - Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч на 25 грудня 2024 року російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 184 повітряних цілей противника:

- 2 балістичні ракети KN-23 (район пуску — Воронезька обл.);

- 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску — Бєлгородська обл.)

- 12 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

- 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл., Каспійське море);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.— рф.);

- 106 ударних БпЛА «Shahed»/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.).

До відбиття повітряного нападу противника залучалась, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:

- 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр»;

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

- 54 ударні БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження.

Повітряні Сили готові до відбиття нападу і продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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