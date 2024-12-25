Вища рада правосуддя не змогла розглянути скаргу судді ОАСК Павла Вовка на рішення про його звільнення

Не було кворуму — Центр протидії корупції.

"Вовк прибув на засідання і почав сперечатись з головою ВРП. Він обурювався, чому йому не дозволили заявити відводи членам ВРП.

Голова ВРП Григорій Усик кілька разів зробив зауваження Вовку і попросив того не перешкоджати в проведенні засідання, після чого голова ОАСК покинув приміщення", — йдеться у повідомленні.

Тим часом до Вищого антикорупційного суду, де слухається справа "плівок ОАСК", Вовк не з’являється роками, нагадують у ЦПК.

Через систематичну неявку підозрюваних підготовче засідання тривало два роки.

Нещодавно ВАКС змушений був розпочати розгляд справи заново, оскільки одна з членів колегії пішла у декретну відпустку.

ВРП також зупинила розгляд заяв про відставку суддів Київської апеляції Ігоря Паленика та Віктора Глиняного через те, що є подання про звільнення суддів.

Паленика і Глиняного підозрюють в отриманні $35 000 хабаря за зняття арешту з двох літаків у справі експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва.

Джерело: https://t.me/znua_live/182674

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