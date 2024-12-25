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Вища рада правосуддя не змогла розглянути скаргу судді ОАСК Павла Вовка на рішення про його звільнення

Вища рада правосуддя не змогла розглянути скаргу судді ОАСК Павла Вовка на рішення про його звільнення

Не було кворуму — Центр протидії корупції.

"Вовк прибув на засідання і почав сперечатись з головою ВРП. Він обурювався, чому йому не дозволили заявити відводи членам ВРП.

Голова ВРП Григорій Усик кілька разів зробив зауваження Вовку і попросив того не перешкоджати в проведенні засідання, після чого голова ОАСК покинув приміщення", — йдеться у повідомленні.

Тим часом до Вищого антикорупційного суду, де слухається справа "плівок ОАСК", Вовк не з’являється роками, нагадують у ЦПК.

Через систематичну неявку підозрюваних підготовче засідання тривало два роки.

Нещодавно ВАКС змушений був розпочати розгляд справи заново, оскільки одна з членів колегії пішла у декретну відпустку.

ВРП також зупинила розгляд заяв про відставку суддів Київської апеляції Ігоря Паленика та Віктора Глиняного через те, що є подання про звільнення суддів.

Паленика і Глиняного підозрюють в отриманні $35 000 хабаря за зняття арешту з двох літаків у справі експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва.

Джерело: https://t.me/znua_live/182674

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