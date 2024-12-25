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Оперативна інформація станом на 16.00 25.12.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 25.12.2024 щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 128.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБ. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з ворогом. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Баранівка, Зарічне, Прогрес, Степок, Гірки Сумської області; Костобобрів Чернігівської області.

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

П’ять штурмових дій зафіксовано поблизу Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової на Куп’янському напрямку, три з цих боєзіткнень тривають дотепер.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Новоєгорівки, Копанок, Зеленого Гаю, Макіївки, Тернів, Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку Дружелюбівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 19 боєзіткнень, з яких три тривають.

На Сіверському напрямку наші воїни відбили одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі спроби просунутись вперед поблизу Ступочок, наразі продовжується одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку противник шість разів атакував позиції наших військ в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 35 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Покровськ, Новий Труд, Зелене та Новотроїцьке, сім боєзіткнень продовжуються.

На Курахівському напрямку наші оборонці відбивали 14 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Ясенове, Курахове та Дачне. Сім ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками, точаться далі сім боїв.

На Времівському напрямку зупинено 17 штурмів противника поблизу Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Велекої Новосілки, Новосілки, Благодатного та Времівки, ще вісім штурмів продовжуються до цього часу.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили дві спроби противника просунутись вперед в напрямку Новоданилівки.

Шістнадцять бойових зіткнень зафіксовано сьогодні на Курському напрямку, вісім боєзіткнень досі тривають. Крім того, ворог здійснив 266 артилерійських обстрілів.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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