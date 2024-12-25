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Підпільна боротьба на Донбасі, зрада та порятунок з підвалу мертвих ― історія розвідника “Лютого”

Підпільна боротьба на Донбасі, зрада та порятунок з підвалу мертвих ― історія розвідника “Лютого”

Розвідник “Лютий” ― родом з Донбасу. Зараз він командує підрозділом Black Winter Group у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України.

Історію Лютого опублікували журналісти BBC. Україна.

Особиста боротьба розвідника проти московитів та їхніх найманців розпочалась у 2014 році. Коли росія пішла проти України війною, він сформував підпільний загін, щоб протистояти окупантам та колаборантам на сході.

“Це були пасіонарні люди, готові діями, а не словами працювати на користь України. Тоді на Донбасі такі люди були в меншості. Багато проукраїнських громадян мовчали про свою позицію через страх”, ― розповів розвідник.

Серед завдань підпільників був збір та передача інформації про пересування ворога, а також активні дії, спрямовані проти реалізації російського сценарію на Донбасі.

Одного разу група виїхала на задачу ― зірвати так звані “вибори мера” в одному з міст і, за можливості, ліквідувати лідера проросійського бандформування. Раптом машину з українськими партизанами оточили і розстріляли ― серед підпільників був зрадник, який здав усіх росіянам.

Тих, хто вижив, загарбники кинули у підвал з іншими полоненими, переважно цивільними українцями. Лютого та інших водили на імітації розстрілу.

“Вони стріляли ― і я не розумів, чи я вже помер, чи ще живий”, ― розказав розвідник.

Через кілька днів тортур на світанку сталось неймовірне.

“Я не міг повірити, що вижив. У машині, яку розстріляли, загинули мої друзі, знайомі. Після цього зрозумів, що треба йти далі й будувати підрозділ. Але ми зробили помилку, допустивши в наші ряди зрадника. Це мене багато чому навчило”, ― пригадав Лютий.

Історію про порятунок із підвалу мертвих на Донбасі, бойовий підрозділ з власною бібліотекою Black Winter Group та мотивацію воїнів продовжувати боротьбу за визволення України читайте в ексклюзивному і єдиному інтерв’ю розвідника Лютого: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cwypl0yvyqqo

Джерело: gur.gov.ua

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