Очередные обыски у чиновников Кернеса. По какому уголовному делу правоохранители обыскали автомобиль Романа Нехорошкова?

Эти фото накануне вечером буквально взорвали социальные сети. Как выяснилось позже в самом центре напротив мэрии правоохранители обыскали автомобиль Toyota Venza, и согласно декларации ею пользуется Роман Нехорошков, который является директором Департамента жилищного хозяйства горсовета.

В областной прокуратуре подтвердили лишь то, что обыски проводились в рамках уголовного производства по факту хищения 800 тысяч гривен в деле освещения на проспекте Гагарина, но вот у кого именно - не рассказывают.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Щодо цього кримінального провадження вже проводилися обшуки як за місцем мешкання так і місцем роботи, як і посадовців харківської міської ради, директора підприємства та інших осіб.

Правоохранители установили, что по факту на проспекте Гагарина было установлено более дешевое световое оборудование на домах, вместо дорогого как было в документах. По данному делу уже есть трое подозреваемых. Один из них - заместитель Нехорошкова, сам же директор Департамента, по его словам, проходит по делу в качестве свидетеля.

Но вот по словам Романа Нехорошкова цены — это ответственность поставщика материалов, в их же полномочиях по словам чиновника - правильность применения расценок на работы. Впрочем, как ранее говорил Нехорошков они готовы предоставить все необходимые пояснения и документы чтобы следствие разобралось во всем точно.

Сегодня же телефон чиновника в течение всего дня был вне зоны, поэтому пообщаться с ним лично не удалось.

Роман Нехорошков, директор Департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета

До самих робіт претензій немає у слідчих, до робіт. Є претензії до вартості матеріалів, які застосовувалися при виконанні робіт, але це питання не стосується наприклад наших повноважень тому що в наших повноваженнях не є моніторинг цін на відповідні матеріали.

Местным же эта многомиллионная красота говорят ночью даже мешает спать, потому как в отличие от уличного освещения - эту на ночь не отключают.

Андрей

Мы не видим в этом смысла, мы думаем, что это абсолютно лишнее, ночью светит вот, мешает. Мы живем рядом и как раз наблюдаем это в окна.

Впрочем, находятся и те, кому яркая иллюминация на зданиях, на которую потратили в общем 28 млн грн, по вкусу - даже несмотря на ее стоимость и целесообразность.

Татьяна

Я считаю, когда воруют, но что-то делают хотя бы взять же тот же парк Горького, но это приятно. А бывает у нас могут брать и больше, но ничего не делать. Вот это уже более печально.

Агентство Телевидения Новости