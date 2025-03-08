Одержання 2500 доларів США хабаря головою райсуду Дніпропетровщини: ВАКС оголосив вирок посереднику

06 березня 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та громадянином, за посередництва якого голова одного з районних судів на Дніпропетровщині одержав 2500 доларів США неправомірної вигоди.

Відповідно до угоди особу визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Вироком суду їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив її від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Також особа зобов'язана виконати інші умови, передбачені угодою.

До набрання вироком законної сили особа на підтримку Збройних Сил України має перерахувати 150 тис. грн та 60 тис. грн, внесених як застава (переказ буде здійснено через UNITED24 на напрям «Оборона».

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2810

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