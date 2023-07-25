Одеського ексвійськкома Борисова взяли під варту з можливістю внесення застави у 150 мільйонів гривень

Колишньому одеському воєнкому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Розглянувши клопотання прокурорів Офісу Генпрокурора та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону суд обрав колишньому керівнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із визначенням розміру застави в 150 млн грн.

Прокурори у суді клопотали про обрання йому безальтернативного запобіжного заходу – тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости