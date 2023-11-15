Оголошено в розшук колишнього керівника ДП «Гутянське лісове господарство»

Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та оголосила у міжнародний розшук колишнього директора державного підприємства «Гутянське лісове господарство», що розташоване на території Харківської області.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Крім того АП ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та звернула в дохід держави грошову заставу у розмірі 4,994 млн грн, внесену 04.11.2019 заставодавцем за вказану особу.

Разом з тим, суд обрав указаній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування суд вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 17.02.2022 Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким колишнього директора ДП «Гутянське лісове господарство», визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією частини майна.

Не погоджуючись з указаним вироком, сторона захисту оскаржила його в суді апеляційної інстанції.

Проте указана особа системно порушує покладені на неї обов’язки та не з’являється на виклики у судові засідання.

Агентство Телевидения Новости