В лавах окупантів є приватні компанії або армії, які продовжують «копіпастити» стилістику ПВК «Вагнер».

На фото боєць так званого «Батальйону імені Судоплатова» з льодорубом, який вважають символом цієї банди.

Батальйон Судоплатова був створений гауляйтером ЄБалицьким, як спроба мобілізації жителів окупованої частини Запорізької області. Але фактично став приватною армією зрадника.

Льодоруб це «відсилка» до вбивства Троцького, яке спланував, організував та контролював Судоплатов.

Зараз, після заколоту Пригожина, гауляйтер ЄБалицький намагається зробити хоч якийсь вигляд, що його бойовики вливаються до складу російської армії під назвою «БАРС-32».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/34809

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