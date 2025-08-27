Мінпросвіти рф затвердило 17 обов’язкових предметів для шкіл на окупованих територіях. З історії тепер викладатимуть лише “історію росії”, “всєобщую історію” та “історію края” — без жодного українського змісту.

Предмети “рідна мова”, “рідна література” чи “друга іноземна” дозволені лише за заявою батьків. Але на ТОТ це — ризик переслідувань.

Дітей примусово вчитимуть “духовно-нравственной культуре росіі”, керуванню безпілотниками та проходженню “воєнно-патріотичного виховання”.

▶ ️ЦНС наголошує: українська ідентичність сильніша за пропаганду, а справжня освіта повернеться після деокупації. Повідомляй про ворога на наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot) та приєднуйся до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA)!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7565

Новости портала «Весь Харьков»