Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 62

Окупанти перетворюють школи на ТОТ у військові полігони

Окупанти перетворюють школи на ТОТ у військові полігони

Мінпросвіти рф затвердило 17 обов’язкових предметів для шкіл на окупованих територіях. З історії тепер викладатимуть лише “історію росії”, “всєобщую історію” та “історію края” — без жодного українського змісту.

Предмети “рідна мова”, “рідна література” чи “друга іноземна” дозволені лише за заявою батьків. Але на ТОТ це — ризик переслідувань.

Дітей примусово вчитимуть “духовно-нравственной культуре росіі”, керуванню безпілотниками та проходженню “воєнно-патріотичного виховання”.

▶ ️ЦНС наголошує: українська ідентичність сильніша за пропаганду, а справжня освіта повернеться після деокупації. Повідомляй про ворога на наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot) та приєднуйся до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA)!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7565

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росія підставила Іран у війні з Ізраїлем
Сегодня 09:44    15
Масштабні “самостріли” заради виплат: у російській 83-й бригаді викрили шахрайство на сотні мільйонів
Сегодня 09:35    28
Рухи Навроцького: Тепер Польща не головна у Східній Європі
Сегодня 09:25    54
БЕБ - викрито виробництво контрафакту
Сегодня 09:14    50
Німці хочуть побудувати біля Києва вітрову електростанцію
Сегодня 08:53    67
Харківщина 27 серпня
Сегодня 08:49    62
Прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон
Сегодня 08:45    68
Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил путина в «стратегии затягивания» мирного урегулирования войны
Сегодня 08:34    64
Сьогодні День народження Івана Франка
Сегодня 08:30    59
Брехня: «Викрадення українських дітей – вигадка Києва і його союзників, бо вони нібито не можуть визначитися з цифрами»
Сегодня 08:27    69
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 