Окупанти планують збільшити свої “потужності” вивозу українського зерна за кордон
росіяни готуються ще активніше грабувати українські землі – на ТОТ Донеччини заплановано будівництво 7 елеваторів, кожен із яких зможе вміщувати від 20 тисяч тонн зерна.
Вже зараз окупанти зберігають на ТОТ Донеччини близько 165 тисяч тонн українського зерна для подальшого незаконного збуту.
Зерно вивозять у треті країни – на Луганщині аграрну продукцію потягами транспортують до Каспійського моря, а звідти – до Ірану.
кремль заробляє на краденому збіжжі, поки українці на окупованих територіях виживають у злиднях.
Українське зерно має годувати Україну, а не російських злодіїв!
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6445