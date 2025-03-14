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Окупанти планують збільшити свої “потужності” вивозу українського зерна за кордон

Окупанти планують збільшити свої “потужності” вивозу українського зерна за кордон

росіяни готуються ще активніше грабувати українські землі – на ТОТ Донеччини заплановано будівництво 7 елеваторів, кожен із яких зможе вміщувати від 20 тисяч тонн зерна.

Вже зараз окупанти зберігають на ТОТ Донеччини близько 165 тисяч тонн українського зерна для подальшого незаконного збуту.

Зерно вивозять у треті країни – на Луганщині аграрну продукцію потягами транспортують до Каспійського моря, а звідти – до Ірану.

кремль заробляє на краденому збіжжі, поки українці на окупованих територіях виживають у злиднях.

Українське зерно має годувати Україну, а не російських злодіїв!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6445

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