Ошукала пенсіонерку на 9500 гривень – поліція викрила “волонтерку”

Жінка назвалася представником волонтерської організації та попросила пенсіонерку “розміняти” гроші на дрібні. При цьому вона мала при собі сувенірні купюри, які й залишила потерпілій. 79-річна мешканка

Куп’янська віддала зловмисниці 9500 гривень.

Оперативники Куп’янського РВП встановили та затримали правопорушницю. Нею виявилась 44-річна мешканка села Новоосинове Куп’янського району.

Слідчі вилучили у підозрюваної гроші та повернули потерпілій.

Шановні громадяни, якщо ви стали жертвою шахрайства або вам відомі такі факти, пропонуємо зв’язатися з відділенням кримінальної поліції Куп’янського РВП за телефоном: +380932677736 (також в месенджерах), 102 або іншим зручним для вас способом.

З метою попередження шахрайства зв’яжіться зі своїми близькими, особливо похилого віку, та попередьте їх про можливість вчинення таких злочинів. Не будьте байдужими.

Жінка назвалася представником волонтерської організації та попросила пенсіонерку “розміняти” гроші на дрібні. При цьому вона мала при собі сувенірні купюри, які й залишила потерпілій. 79-річна мешканка

Куп’янська віддала зловмисниці 9500 гривень.

Оперативники Куп’янського РВП встановили та затримали правопорушницю. Нею виявилась 44-річна мешканка села Новоосинове Куп’янського району.

Слідчі вилучили у підозрюваної гроші та повернули потерпілій.

В полиції звертаються:

Шановні громадяни, якщо ви стали жертвою шахрайства або вам відомі такі факти, пропонуємо зв’язатися з відділенням кримінальної поліції Куп’янського РВП за телефоном: +380932677736 (також в месенджерах), 102 або іншим зручним для вас способом.

З метою попередження шахрайства зв’яжіться зі своїми близькими, особливо похилого віку, та попередьте їх про можливість вчинення таких злочинів. Не будьте байдужими.

Агентство Телевидения Новости