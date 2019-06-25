Отмена подозрения чиновнику в госизмене. Суд назначил дату рассмотрения апелляции

Подозрение в государственной измене харьковскому чиновнику, Максиму Мусееву, объявили в октябре прошлого года. Тогда в СБУ заявили, что глава администрации Холодногорского района сотрудничал с российскими спеслужбами. По данным следствия, он создавал организации ветеранов АТО, которые вместо помощи бойцам, собирали информацию об украинской армии, а затем эти данные передавали российской стороне. Чиновнику объявили о подозрении в госизмене. Впоследствии Мусеева отстранили от должности на время проведения следственных действий и через несколько месяцев - уволили. Уже после объявления подозрения Мусеев неоднократно публиковал в соцсетях фото, где указывал местонахождение в различных странах Европы. Однако некоторые СМИ писали, что глава районной администрации уехал в Россию. Месяц назад суд Харькова отменил подозрение в государственной измене, обосновывая это недостаточным количеством доказательств вины. Прокуратура подала апелляцию. Защитники Мусеева считают жалобу необоснованной.

Юрий Вишневецкий, адвокат Максима Мусеева:

Суд прийняв доводи захисту в частині того, що було порушено порядок вручення повідомлення про підозру, встановлену КПК України. Також суд дійшов до висновку, що відсутні достатні дані, які вказують причетність Мусєєва до вчинення злочину, тому вважаємо, що апеляційна скарга прокурора є безпідставною.

Между тем, сам Максим Мусеев заявил, что объявление ему подозрения в государственной измене - это политический заказ по устранению оппонентов. На вопрос, планирует ли чиновник в ближайшее время возвращаться в Украину, его адвокат отмечает - подзащитный пока ждет законного решения суда. В свою очередь, в прокуратуре подчеркивают - доказательств вины Мусеева хватает и досудебное расследование продолжается, поэтому ждут рассмотрения апелляционной жалобы.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

Диспозиція статті 111 "Державна зрада", вона не передбачає, в ній немає чіткого формулювання, що має бути обов'язково факт вербування. Тим паче спецслужбами. Там є формулювання, що підозрюваний сприяв у отриманні інформації представникам іншої країни. До чого тут вербування взагалі? І як можна давати цьому на підставі того, чого нема в підозрі, відмовляти в підозрі?

Апелляцию прокуратуры на решение суда об отмене подозрения харьковскому чиновнику должны рассмотреть 18 июля.

Агентство Телевидения Новости