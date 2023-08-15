Під час окупації Харківщини жорстоко поводився із цивільним населенням – підозрюється громадянин рф

За даними слідства, з 5 червня по 10 вересня 2022 року так званий «старший оперуповноважений управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків міністерства внутрішніх справ лнр» спільно і іншими представниками збройних сил та нзф рф знущалися над цивільним.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину російської федерації, який вчиняв жорстоке поводження із цивільним населенням під час окупації м. Вовчанськ Харківської області у 2022 році.

Вони свавільно затримали потерпілого на території власного домоволодіння і доставили його на територію ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод».

Користуючись беззахисним станом затриманого, підозрюваний допитував його, застосовуючи електричний струм. Метою знущань було отримання інформації про місце перебування родича потерпілого.

Після електричного струму так званий оперуповноважений бив цивільного спецзасобом – гумовим кийком.

Він завдавав чоловіку численні удари по ногах.

Також принижував його, проявляючи дискримінацію та упередженість до української нації.

При цьому використовував нецензурну лайку. Такими діями підозрюваний заподіяв потерпілому сильний фізичний біль та моральні страждання.

Досудове розслідування – Головне слідче управління Нацполіції за оперативного супроводу відділу розкриття злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости