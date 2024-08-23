Під час окупації Харківщини працювала на ворога: СБУ викрила чиновницю

Служба безпеки викрила ще одну колаборантку, яка обіймала керівну посаду в окупаційній адміністрації під час захоплення частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Правоохоронці встановили, що зловмисницею виявилася 51-річна мешканка Куп’янського району, яка до війни працювала у Вільхуватській сільській раді.

Задокументовано, що в середині липня 2022 року колаборантка добровільно обійняла посаду «виконуючої обов’язки помічника начальника Великобурлуцького територіального управління» в окупаційній адміністрації Куп’янського району. За дорученням російських загарбників вона виконувала свої протиправні обов’язки на території населених пунктів Приколотне та Вільхуватка.

У псевдоустанові ворожа поплічниця забезпечувала становлення та функціонування владної вертикалі незаконних органів держави-агресора, залучала до співпраці з ворогом інших осіб, брала участь у нарадах керівництва окупаційної адміністрації.

Крім цього, вона незаконно збирала паспортні дані місцевого населення, які передавала представникам окупаційних органів влади.

Окремим завданням колаборантки, яке їй ставили рашисти, було проведення особистого прийому мешканців окупованих населених пунктів, щоб створювати уяву нібито турботливого ставлення окупантів до місцевого населення.

Напередодні деокупації ворожа поплічниця втекла на територію держави-агресора і наразі переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

На підставі зібраних співробітниками Служби безпеки доказів фігурантці заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости