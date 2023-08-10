Під час окупації вивезла до рф українське зерно на 13 мільйонів: в Куп’янському районі затримали фермерку

Служба безпеки затримала ще одну підозрювану у колабораціонізмі під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області. Зловмисницею виявилась власниця фермерського господарства з Куп’янського району, яка займалася вирощуванням і продажем оптових партій зернових та олійних культур.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У період окупації регіону вона почала співпрацювати з російськими загарбниками і добровільно «зареєструвала» власний бізнес в місцевій окупаційній адміністрації рф.

За даними слідства, у липні-серпні минулого року на її господарстві зібрали понад 2 тисячі тонн врожаю на загальну суму близько 13 млн грн.

В подальшому фермерка вивезла всю партію зернових до Білгородської області і продала російським агрохолдингам.

При цьому частину одержаного «прибутку» вона перерахувала до бюджету країни-агресора у вигляді «податків».

Після звільнення району зловмисниця намагалася «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої вилучено документи, які підтверджують її співпрацю з окупантами.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директорці фермерського господарства за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Наразі їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости